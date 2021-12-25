«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Такая информация, если ей поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение», — говорится в материале.
Собеседники издания полагают, что подобное решение может привести к тому, что Киев нанесет удар первым.
При этом источник издания отметил, что разведслужбы США якобы уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам данных.
Украина и страны Запада обвиняют Москву в планах вторжения на Украину. Москва отрицает обвинения и отмечает, что такие алармистские заявления — лишь повод для Киева требовать от стран Запада больше оружия.