Пентагон намерен предоставлять Украине актуальные разведданные о действиях России, сообщило издание New York Times со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена

«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Такая информация, если ей поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение», — говорится в материале.

США вновь обвинили РФ в стягивании войск к границе с Украиной © Facebook, Операція об'єднаних сил

При этом источник издания отметил, что разведслужбы США якобы уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам данных.

Украина и страны Запада обвиняют Москву в планах вторжения на Украину. Москва отрицает обвинения и отмечает, что такие алармистские заявления — лишь повод для Киева требовать от стран Запада больше оружия.