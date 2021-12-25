В Тернополе полиция будет круглосуточно охранять памятник одному из главарей украинских националистов Степану Бандере, сообщил в Facebook депутат областного совета Богдан Бутковский

В Тернополе поиздевались над памятником Бандере © Национальноя полиция

«История с вандалами приобрела новое продолжение. На этот раз памятник осквернили яйцом! Очевидно, что это враждебные провокации и гастролеры из Житомира были лишь орудием в руках кремлевских кукловодов!» — заявил Бутковский.

Он сообщил, что памятник решено было взять под охрану полиции, в связи с тем что скоро 1 января и украинские националисты будут отмечать день рождения Бандеры факельным шествием.

Ранее Facebook заблокировал видеоролик с песней о Бандере, ставшей элементом флешмоба в украинском сегменте соцсетей.