На днях памятник Бандере в Тернополе облили красной краской, а затем закидали яйцами.
«История с вандалами приобрела новое продолжение. На этот раз памятник осквернили яйцом! Очевидно, что это враждебные провокации и гастролеры из Житомира были лишь орудием в руках кремлевских кукловодов!» — заявил Бутковский.
Он сообщил, что памятник решено было взять под охрану полиции, в связи с тем что скоро 1 января и украинские националисты будут отмечать день рождения Бандеры факельным шествием.
Ранее Facebook заблокировал видеоролик с песней о Бандере, ставшей элементом флешмоба в украинском сегменте соцсетей.