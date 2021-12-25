Актриса отметила, что за рубежом украинцев и украинок часто воспринимают не очень положительно, хотя многие из них работают в сфере обслуживания официантами, барменами, продавцами и не производят негативного впечатления.
«Жаль, что украинок так представляют, это же формирует определенное воображение у зрителя. Я тоже играла в польском сериале работницу Оксану, хорошо хоть не воровку, а массажистку», — рассказала Сумская.
Она подчеркнула, что Украине нужно снимать конкурентоспособное кино, в котором украинцы преуспевали бы во всем, тогда и в мире мнение о них изменилось бы.
Ранее министр культуры Украины назвал «неприемлемым и оскорбительным» образ украинки-воровки в сериале Netflix «Эмили в Париже». Героиня-украинка показана как недалекая любительница безвкусной одежды, а кроме того, учит подругу воровать в магазине.