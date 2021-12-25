За границей часто относятся к украинцам не очень хорошо, в основном из-за их стереотипного образа в кино- и телепродукции, заявила украинская актриса Ольга Сумская в комментарии изданию «Сегодня» 24 декабря

«Нехай святится имя Твое»: сеть разгневал тизер украинского ЛГБТ-фильма © cinema.in.ua

«Жаль, что украинок так представляют, это же формирует определенное воображение у зрителя. Я тоже играла в польском сериале работницу Оксану, хорошо хоть не воровку, а массажистку», — рассказала Сумская.

Она подчеркнула, что Украине нужно снимать конкурентоспособное кино, в котором украинцы преуспевали бы во всем, тогда и в мире мнение о них изменилось бы.

Ранее министр культуры Украины назвал «неприемлемым и оскорбительным» образ украинки-воровки в сериале Netflix «Эмили в Париже». Героиня-украинка показана как недалекая любительница безвкусной одежды, а кроме того, учит подругу воровать в магазине.