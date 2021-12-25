Папа Римский Франциск упомянул Украину в своем рождественском обращении, передает 25 декабря Лента.ру

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«[Господь], будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам гангренозного конфликта распространиться по Украине», — сказал понтифик в своем послании Urbi et orbi («Граду и миру»).

Он также выразил надежду, что на Украине не будет нового конфликта.

В этом году Папа Римский смог обратиться к верующим «вживую», в отличие от прошлого года, когда из-за коронавирусных ограничений его рождественское послание транслировалось из Апостольского дворца.

В сентябре на Украине сообщили, что Папа Римский в 2022 году планирует посетить Украину.