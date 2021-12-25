По традиции, общение Байдена с сотрудниками военных ведомств транслировали в эфире. Байден разговаривал с представителями Командования воздушно-космической обороны США.
«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», — сказал военный в завершение беседы.
«Согласен, вперед, Брэндон», — ответил Байден.
В США фраза «Вперед, Брэндон» стала шуточной заменой фразы «К черту Байдена». Ее используют критики Байдена.
В октябре во время интервью участника гонок NASCAR по имени Брэндон болельщики скандировали: «К черту Байдена». Репортеру пришлось заверить телезрителей, что фанаты кричат: «Вперед, Брэндон».