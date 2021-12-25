В 2021 году украинский президент Владимир Зеленский пытался связаться по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, но разговор не состоялся. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналу "Фокус" 24 декабря

«Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сообщил Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямому диалогу с Россией в любом формате. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для диалога необходима чёткая повестка и выполнение договорённостей. Из-за Порошенко? Зеленский созывает новое заседание СНБО © president.gov.ua

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что пока предпосылок для переговоров Путина и Зеленского нет из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности.