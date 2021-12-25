«Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сообщил Ермак.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямому диалогу с Россией в любом формате. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для диалога необходима чёткая повестка и выполнение договорённостей.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что пока предпосылок для переговоров Путина и Зеленского нет из-за действий украинских властей, которые не выполняют Минские договоренности.