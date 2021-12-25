Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос, как ему удается сохранять моложавую внешность. Об этом 24 декабря он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Настоящий казак»: лысый Гордон похвастал пышным чубом © Facebook, Дмитрий Гордон

Девушке предложили задать любой вопрос, который будет адресован Гордону. Она заявила, что кожа журналиста в прекрасном состоянии, несмотря на возраст. В связи с этим девушка поинтересовалась, использует ли он витамины и антиоксиданты.

«Это ретинол, это витамин С… (смеется). Я слов таких не знаю. Да, лет мне уже немало. Двадцать восемь, я вам скажу, это уже не первая свежесть. В свои 28 я даже хуже выгляжу, чем многие ровесники», — заявил журналист.

Также журналист порекомендовал не быть злым и уметь смеяться над собой, чтобы хорошо сохраниться.