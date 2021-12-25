В частности, в эфире ток-шоу показали видео вопрос одной из прохожих.
Девушке предложили задать любой вопрос, который будет адресован Гордону. Она заявила, что кожа журналиста в прекрасном состоянии, несмотря на возраст. В связи с этим девушка поинтересовалась, использует ли он витамины и антиоксиданты.
«Это ретинол, это витамин С… (смеется). Я слов таких не знаю. Да, лет мне уже немало. Двадцать восемь, я вам скажу, это уже не первая свежесть. В свои 28 я даже хуже выгляжу, чем многие ровесники», — заявил журналист.
Также журналист порекомендовал не быть злым и уметь смеяться над собой, чтобы хорошо сохраниться.