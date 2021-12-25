У Аллы Пугачевой был серьезный конфликт с певцом Борисом Моисеевым, на днях рассказал ее супруг, российский юморист Максим Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!»

«За что Пугачева выгнала Киркорова»: Галкин удивил, показав «неприличные» части тела © Максим Галкин/Инстаграм Алла Пугачева попросила своего коллегу по эстраде Бориса Моисеева выступить с серьезной песней.

В номере Моисеева был неожиданный момент: с потолка на сцену спустился полуголый мускулистый танцор в костюме ангела.

Пугачевой понравилась идея, и она попросила Моисеева «одолжить ангела» для номера украинской певицы Светланы Лободы. Но, несмотря на договоренность, ангел от Моисеева так и не появился в нужный момент, что разозлило примадонну.

«Сказать, что она была в ярости — не сказать ничего. Злая Пугачева искала Моисеева с криками: "Где этот г…к?"», — рассказал супруг певицы.

Тогда Моисеев спрятался от гнева Пугачевой и так скрывался, пока она не остыла. Потом они помирились и дружат до сих пор, заключил Галкин.

Ранее украинцы раскритиковали выступление украинского певца Ивана Дорна выпуске шоу «Танцы со звездами» на канале «1+1». Певца назвали «маленьким Борисом Моисеевым» и призвали уезжать в Россию.