Ранее, на «Рождественских встречах» Алла Пугачева попросила своего коллегу по эстраде Бориса Моисеева выступить с серьезной песней.
В номере Моисеева был неожиданный момент: с потолка на сцену спустился полуголый мускулистый танцор в костюме ангела.
Пугачевой понравилась идея, и она попросила Моисеева «одолжить ангела» для номера украинской певицы Светланы Лободы. Но, несмотря на договоренность, ангел от Моисеева так и не появился в нужный момент, что разозлило примадонну.
«Сказать, что она была в ярости — не сказать ничего. Злая Пугачева искала Моисеева с криками: "Где этот г…к?"», — рассказал супруг певицы.
Тогда Моисеев спрятался от гнева Пугачевой и так скрывался, пока она не остыла. Потом они помирились и дружат до сих пор, заключил Галкин.
Ранее украинцы раскритиковали выступление украинского певца Ивана Дорна выпуске шоу «Танцы со звездами» на канале «1+1». Певца назвали «маленьким Борисом Моисеевым» и призвали уезжать в Россию.
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