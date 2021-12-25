На Украине стартовало производство турецких беспилотников «Байрактар», сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналу «Фокус» 24 декабря

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок «Байрактаров», а сейчас запущено их производство уже в Украине. Когда говорят, что это турецкие «Байрактары», — да, мы их получили из Турции, но важно отметить, что двигатели для этих беспилотников производятся в нашей стране», — заявил Ермак.

Кроме того, напомнил глава Офиса президента, ВМС Украины получили от Великобритании помощь на 1,7 млрд фунтов стерлингов, а с Францией размер общих программ достигает 1,3 млрд евро.

«Мягко спекут мозги». Военный эксперт о том, что «Красуха» сделает с Байрактарами © СНБО

В декабре спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович анонсировал, что на украинско-турецком заводе, который строится в Василькове Киевской области, планируется строить реактивиные беспилотники-перехватчики ANKA — следующее поколение БПЛА после «Байрактаров».

Москва неоднократно призывала страны Запада прекратить накачивать Украину вооружениями, поскольку это лишь подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.