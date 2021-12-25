Президент РФ подчеркнул, что со стороны ЕС оттягивать запуск «Северного потока-2» глупо, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок сразу понизили бы цену на бирже.
«И для них (Украины. — Ред.) цена бы упала — и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», — заявил Путин.
Страны Европы сами вызвали рост стоимости топлива, запустив российский газ в реверс, отметил российский президент.
В декабре цена газа на европейской бирже побила исторический рекорд, превысив 2100 долларов за тысячу кубометров.
Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что процесс сертификации "Северного потока — 2" завершится к середине 2022 года.