Запуск газопровода «Северный поток-2» позволит снизить цены на газ и на европейском рынке, и для Украины, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию 25 декабря

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«И для них (Украины. — Ред.) цена бы упала — и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», — заявил Путин.

Страны Европы сами вызвали рост стоимости топлива, запустив российский газ в реверс, отметил российский президент.

В декабре цена газа на европейской бирже побила исторический рекорд, превысив 2100 долларов за тысячу кубометров.

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил надежду, что процесс сертификации "Северного потока — 2" завершится к середине 2022 года.