Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что российские звезды якобы боятся давать ему интервью, но он планирует его запросить у актера Дмитрия Нагиева. Об этом 24 декабря он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

«Нагиев прикольный. Хороший артист. Прикольный сам по себе. Интервью планирую, но не знаю, как это укладывается в его планы. Я один раз только встречался с Дмитрием Нагиевым по грустному поводу. Это было в 2011 году. Скончалась Людмила Марковна Гурченко. Мы дружили с ней. Он тогда на «Интере» вел программу и меня пригласил, чтобы рассказать о Людмиле Марковне. Это был единственный наш контакт с Дмитрием Нагиевым», — рассказал журналист.

«Зажаривший Соловьева» Гордон не понял претензий Instagram © Дмитрий Гордон/Фейсбук

Ранее в эфире Гордон предположил, что на следующие президентские выборы на Украине вместо Владимира Зеленского пойдет глава Офиса Андрей Ермак.