У Украины нет альтернативных российским источников поставок газа. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью РБК-Украина 24 декабря

«Физически судна со сжиженным природным газом в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный СПГ физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — признал Витренко.

Кроме как у «Газпрома» Украине не у кого купить газ – Землянский © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

По словам Витренко, проблему мог бы решить собственный терминал Украины для разгрузки сжиженного газа. Но сейчас Турция не пропускает танкеры с газом через пролив Босфор, поэтому в создании СПГ-терминала нет смысла.

Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а закупает его у Европы по виртуальному реверсу. Около половины транзитных объемов газа сразу остается на территории Украины.