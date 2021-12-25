«Физически судна со сжиженным природным газом в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный СПГ физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — признал Витренко.
Глава «Нафтогаза» пояснил, что причина в отсутствии нужной инфраструктуры на территории Польши — там слишком узкие для нужного объема подачи газа на Украину трубопроводы, а для модернизации системы нужны инвестиции.
По словам Витренко, проблему мог бы решить собственный терминал Украины для разгрузки сжиженного газа. Но сейчас Турция не пропускает танкеры с газом через пролив Босфор, поэтому в создании СПГ-терминала нет смысла.
Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а закупает его у Европы по виртуальному реверсу. Около половины транзитных объемов газа сразу остается на территории Украины.