Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак превзошел возможности всех прежних глав администраций страны и, вероятно, готовится принять участие в следующих президентских выборах. Об этом 24 декабря в эфире телеканала «Украина 24» заявил журналист Дмитрий Гордон

«Такой ситуации, чтобы глава Офиса руководил страной, не было никогда у нас. Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель Администрации президента… Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от Офиса пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично», — сказал Гордон.

The Guardian: как закалялся Зеленский © скриншот видео Central Partnership

Ранее эксперт Института будущего Игорь Тышкевич рассказал, что электоральные настроения на Украине свидетельствуют о том, что президент страны Владимир Зеленский добудет своей срок.

По его словам, Зеленский должен будет сделать выбор не столько с точки зрения системы государства, а выбрать правильную риторику.

Директор Украинского Института политики Руслан Бортник выразил мнение, что Зеленский пытается удержать власть, поэтому вопросы войны или мира в стране он не выпячивает вперед.