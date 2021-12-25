«Такой ситуации, чтобы глава Офиса руководил страной, не было никогда у нас. Он оказался мощнее, чем самый мощный руководитель Администрации президента… Я думаю, что при неблагоприятном для Владимира Зеленского развитии событий, когда он поймет, что не может выиграть вторые президентские выборы, от Офиса пойдет на выборы Андрей Ермак. Это будет логично», — сказал Гордон.
На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что Ермак может выиграть выборы, Гордон ответил, что это маловероятно.
Ранее эксперт Института будущего Игорь Тышкевич рассказал, что электоральные настроения на Украине свидетельствуют о том, что президент страны Владимир Зеленский добудет своей срок.
По его словам, Зеленский должен будет сделать выбор не столько с точки зрения системы государства, а выбрать правильную риторику.
Директор Украинского Института политики Руслан Бортник выразил мнение, что Зеленский пытается удержать власть, поэтому вопросы войны или мира в стране он не выпячивает вперед.