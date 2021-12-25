Обвинения политиков в государственной измене в качестве приема борьбы за власть говорят о скором крахе нынешней власти и возможности начала гражданской войны, написал украинский политолог Андрей Головачев в Facebook 24 декабря

Политолог отметил, что на Украине стали постоянно звучать обвинения в госизмене — обвиняют Петра Порошенко, Виктора Медведчука, самого Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рината Ахметова. Он подчеркнул, что «раскопал топор войны» сам Зеленский.

«Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины, фактически считающийся гражданской войной на Украине», — сделал вывод Головачев.

Только рейтинг поднимут: что в соцсетях пишут о подозрении Порошенко в госизмене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению политолога, обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, что приведет к «охоте на ведьм» по всей Украине.

Головачев предположил, что с целью не допустить гражданской войны украинская оппозиция совместно с Западом сделает попытку убедить Зеленского уйти досрочно или отказаться от баллотирования на второй срок.

В декабре подозрение в госизмене на Украине предъявили экс-президенту Петру Порошенко. Он скрылся за границей, заявив о начале дипломатического турне. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма из-за закупки угля в Донбассе в 2014-2015 годах. По этой же статье обвиняется глава ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Партия Порошенко в свою очередь подала иск против Владимира Зеленского по подозрению в госизмене.