Политолог отметил, что на Украине стали постоянно звучать обвинения в госизмене — обвиняют Петра Порошенко, Виктора Медведчука, самого Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рината Ахметова. Он подчеркнул, что «раскопал топор войны» сам Зеленский.
«Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины, фактически считающийся гражданской войной на Украине», — сделал вывод Головачев.
Он подчеркнул, что обвинение в «зраде», то есть госизмене — последний «мирный» приём политической борьбы, за которым политическое противостояние перерастает в раскол и гражданскую войну.
По мнению политолога, обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, что приведет к «охоте на ведьм» по всей Украине.
Головачев предположил, что с целью не допустить гражданской войны украинская оппозиция совместно с Западом сделает попытку убедить Зеленского уйти досрочно или отказаться от баллотирования на второй срок.
В декабре подозрение в госизмене на Украине предъявили экс-президенту Петру Порошенко. Он скрылся за границей, заявив о начале дипломатического турне. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма из-за закупки угля в Донбассе в 2014-2015 годах. По этой же статье обвиняется глава ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Партия Порошенко в свою очередь подала иск против Владимира Зеленского по подозрению в госизмене.