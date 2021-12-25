Украина нуждается в преждевременных парламентских выборах, чтобы, сформировав новые правящие элиты, можно было бы решить политический кризис в стране. Такое мнение 24 декабря в эфире телеканала «Украина 24» выразил политолог Вадим Карасев

«Надо перезарядить, наверное, перевыборы делать, чтобы был новый правящий класс и новые депутаты были. Не те, которые сейчас ухали на моря и океаны до конца января… Может быть с новым мандатом, а какой он будет, я не знаю. Это избиратель будет решать — воевать или мириться. Нужно объединиться всем, сформировать коалиционное правительство в парламенте. Потому что только вместе все мы можем дать правильный ответ», — заявил он.

Все теряют, «слуги» прибавляют: новый рейтинг партий © "Рейтинг" Владимира Путина, который определил четкие «красные линии».

Ранее директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович выразил мнение, что вероятные досрочные выборы не выгодны властям и Украине в целом, поскольку разнородность и большое число партий будут долго формировать коалицию и договариваться будет сложно.