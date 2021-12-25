Главная проблема украинской независимости - отсутствие политических элит. Это привело страну к потере всех активов, оставленных в наследство Советским Союзом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Власть рассматривалась на Украине не как средство реализации идей независимости, а исключительно как средство личного обогащения, в то время как население занималось выживанием. Это и привело Украину к печальным итогам 30 лет независимости и к тенденции распада, заявил Золотарёв.

«Либо Украина модернизируется, либо рано или поздно мы увидим на карте то, что мы видели на в третьей части «Слуги народа», когда вышедший из тюрьмы Голобородько увидел карту лоскутной Украины с арбузовской республикой, потому что связность страны снижается и любой политический катаклизм может ослабить ее еще сильнее», — сказал эксперт. Золотарев оценил шансы Порошенко получить реальное наказание по делу о госизмене © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Золотарёв дополнил, что в регионах Украины децентрализацию восприняли как возможность феодализации, процесс которой уже запущен.

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