В случае уничтожения Америкой национального украинского олигархата указующие сигналы из США будут гораздо легче исполняться. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Утверждения Байдена о содействию работе Нормандского формата и выполнению Минских соглашений выполнялись бы лучше, если бы не было сопротивляющихся этому украинских олигархов, уверен Золотарёв.

«В 2015 году Нуланд тоже носилась с идеей одностороннего выполнения Киевом Минских соглашений. Все это закончилось взрывами гранат, и после этого как ни пытались сподвигнуть Украину к какому-то прогрессу, дело не шло. Более того, предыдущий президент тогда нацелился на выталкивание Донбасса из Украины», — сказал эксперт. Золотарев объяснил, почему Разумков - это боль Зеленского © УНИАН

Донбасс с его избирателями, враждебными киевской власти, нынешней Украине не нужен, отметил эксперт.

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