Вопрос тарифов и энергетики на Украине быстро превратится в политический в случае наступления настоящих морозов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

Запасы угля на украинских ТЭС стремительно истощаются, некоторые электростанции (Луганская) были вынуждены перейти на чрезвычайно дорогостоящий газ. В этих условиях без перетоков электроэнергии и поставок энергоресурсов из России и Белоруссии Украина может не пройти отопительный сезон, утверждает ряд экспертов. Золотарев объяснил, почему Разумков - это боль Зеленского © УНИАН

«Проблема в том, будут ли морозы. Если морозы будут под —20, дела приобретут скверный оборот для власти. Если такие, как сейчас (-1 или —5), пропетляют. Если морозы будут сильными, вопрос тарифов и энергетики сразу превратится в политический со всеми вытекающими последствиями. Тогда будет ситуация идеального шторма, о которой я не раз говорил», — сказал Золотарёв.

В ситуации идеального шторма Банковая попытается свалить всё на олигархов и Россию, а силы олигарха Рината Ахметова будут обвинять президента Зеленского. Период с января по март будут очень непростыми для команды президента, заключил Золотарёв.

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