Некоторые русские оставались в Казахстане, в то время как десятки тысяч покидали страну и переезжали в Россию по различным причинам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Семья эксперта осталась в Казахстане, поскольку отец Намовира был полностью погружён во внутриполитическую борьбу и стоял у истоков русского движения в стране.

«Что касается миллионов оставшихся, то тут повлиял целый комплекс факторов: кто-то сумел неплохо устроиться здесь, создал свой бизнес, и пока им позволяют получать прибыль, их вполне устраивает ситуация в стране, кто-то просто побоялся сорвать с насиженного места в неизвестность, кто-то ждал и ждёт наиболее подходящего момента, "сидя на чемоданах"». Намовир о том, сколько русских покинуло Казахстан © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Многих русских отпугнуло то, как Россия приняла их близких людей: для сотен тысяч возникли большие проблемы с получением гражданства, устройством детей в школы, работой и жильём, заключил эксперт.

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