В середине 90-х социально-экономическая обстановка в России и в Казахстане были примерно одинаковыми, однако из республики случился массовый исход русского населения. О причинах этого поразмышлял главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

По официальной статистике за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских. Основной причиной миграции в целом являются социально-экономические причины, отметил эксперт. Намовир рассказал, насколько тяжело Казахстан пережил распад СССР © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

«Но хочется заметить, что основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская… И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину», — указал Намовир.

Это достаточно много говорит о настроениях, царивших в казахстанском обществе тех лет, заявил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.