По официальной статистике за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских. Основной причиной миграции в целом являются социально-экономические причины, отметил эксперт.
«Но хочется заметить, что основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская… И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину», — указал Намовир.
Это достаточно много говорит о настроениях, царивших в казахстанском обществе тех лет, заявил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.