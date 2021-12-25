На Украине существует "карго-культ" Майдана: "если что-то, мы выйдем", и есть вероятность нового витка революционных событий, рассказал эксперт.

 

«Но, тем не менее, к следующему Майдану Украина пока не готова. Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу», — сказал Золотарёв.

Астролог предсказал, снесет ли Зеленского Майдан
Астролог предсказал, снесет ли Зеленского Майдан
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Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку, и новые революции могут лишь усугубить этот процесс, заключил эксперт.

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