На Украине существует "карго-культ" Майдана: "если что-то, мы выйдем", и есть вероятность нового витка революционных событий, рассказал эксперт.
«Но, тем не менее, к следующему Майдану Украина пока не готова. Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу», — сказал Золотарёв.
Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку, и новые революции могут лишь усугубить этот процесс, заключил эксперт.
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