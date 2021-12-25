Последствия 2014 года для Украины привели к возникновению в обществе предубеждений и страха Майдана. К новому Майдану Украина не готова, уверен политолог Андрей Золотарёв. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

На Украине существует "карго-культ" Майдана: "если что-то, мы выйдем", и есть вероятность нового витка революционных событий, рассказал эксперт.

«Но, тем не менее, к следующему Майдану Украина пока не готова. Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу», — сказал Золотарёв. Астролог предсказал, снесет ли Зеленского Майдан © president.gov.ua

Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку, и новые революции могут лишь усугубить этот процесс, заключил эксперт.

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