Межэтнический конфликт армян и азербайджанцев в конце 1980-х многие эксперты расценивают как начало распада СССР. О том, как можно было предотвратить этот конфликт, рассказал в интервью Украина.ру директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

Карабахский конфликт предотвращался жестким вертикальным управлением центра СССР, но во время Горбачёва режим стал более мягким, и выражения этнических чаяний стали сильнее, указал эксперт.

«Можно ли было что-то сделать в этих условиях? Я сомневаюсь, но если бы в те самые шесть дней между 20 февраля 1988 года (когда было постановление Нагорно-Карабахской Автономной области) и до 26 февраля (начало сумгаитского погрома) власть реагировала бы умно, учитывая все обстоятельства, теоретически можно было бы избежать такой формы развития карабахского конфликта», — сказал Искандарян. «Идут по пути карикатурного СССР». Зачем американцы повторяют советские ошибки © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Но такой власти неоткуда было взяться, и представлять выверенные действия советского центра на тот момент можно только теоретически, заключил эксперт.

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