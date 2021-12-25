Как это ни больно признавать, сегодня Украина – это территория, где все направлено на войну с РФ. На Украине созданы диверсионные подразделения, готовые начать партизанскую войну с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Большая война с Украиной — это ловушка, расставленная англосаксами, уверен эксперт.

«Как только случится эта беда, англосаксы сразу попытаются перевести эту войну в форму партизанщины. Они подготовили очень много специалистов диверсионно-партизанской деятельности, есть спящие ячейки у нас. Только в этом году было предотвращено до 200 терактов. Все очень серьезно. И если им удастся свести ситуацию к партизанщине, это конец и Украине, и России. Потому что ядерное и гиперзвуковое оружие сразу обнуляется», — заявил Жилин. Жилин рассказал, что должен делать каждый, чтобы противостоять украинской террористической угрозе © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

В условиях партизанской войны Россия не сможет применить спецвооружения, произойдет дальнейшая дестабилизация обстановки с угрозой распада как Украины, так и РФ, предупреждает эксперт.

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