Ранее на Украине был проведён опрос, согласно результатам которого около 50% респондентов оказывали бы сопротивление российским войскам в случае полномасштабной войны. Результаты опроса прокомментировал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

Около 30% опрошенных пошли бы воевать, около 20% выходили бы на акции протеста и гражданского неповиновения, показывают данные опроса.

«Конечно же, пропаганда, которая действует на Украине, оказывает влияние на людей, не понимающих, что происходит в Донбассе. Плюс, надо понимать, что среди 30% опрошенных могут быть те самые ветераны боевых действий против собственного народа, которые боятся понести ответственность. Если им некуда будет бежать, они будут биться до конца», — сказал Леонков. «Война со своими гражданами»: в МИД РФ осудили возможные планы Киева в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Также в эти цифры входят люди, сочувствующие этим "ветеранам" боевых действий. Но если бы опрос затронул всю массу населения Украины, эти люди оказались бы в меньшинстве, уверен эксперт.

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