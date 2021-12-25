Около 30% опрошенных пошли бы воевать, около 20% выходили бы на акции протеста и гражданского неповиновения, показывают данные опроса.
«Конечно же, пропаганда, которая действует на Украине, оказывает влияние на людей, не понимающих, что происходит в Донбассе. Плюс, надо понимать, что среди 30% опрошенных могут быть те самые ветераны боевых действий против собственного народа, которые боятся понести ответственность. Если им некуда будет бежать, они будут биться до конца», — сказал Леонков.
Также в эти цифры входят люди, сочувствующие этим "ветеранам" боевых действий. Но если бы опрос затронул всю массу населения Украины, эти люди оказались бы в меньшинстве, уверен эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.