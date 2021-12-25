"Национальное достояние" Украины - газотранспортная система, необратимо придёт в негодность без участия России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Украина вынуждена готовиться не к виртуальному, а к реальному реверсу газа из Словакии, на что ГТС не рассчитана, подчеркнул эксперт. Вопрос же о модернизации системы невозможен без участия Германии и России.

«Этот процесс неизбежен. Если сейчас не решить вопрос с консорциумом (Германия, Россия, Украина), шансов модернизировать ее у Киева не будет. Можно отдать США, но это тема токсичная. Потому что 20 с лишним лет рассказывали, что «труба» — это национальное достояние и стратегический ресурс», — сказал Золотарёв. Золотарев объяснил, почему Разумков - это боль Зеленского © УНИАН

Сокращение транзита бьёт по киевским властям, собиравшим сливки "с трубы". Если сохранится статус-кво, то через 10-15 лет ГТС Украины может оказаться непригодной к эксплуатации, заключил эксперт.

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