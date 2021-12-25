Ранее МИД РФ опубликовало проекты соглашений с США и НАТО по взаимной безопасности. В то же время Запад отказался давать какие-либо гарантии по нерасширению Альянса на восток. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Алексей Леонков

Риторика Кремля является предупреждением силам на Западе о том, что после пересечения "красных линий" Россия предпримет действия по защите собственной безопасности, заявил эксперт.

«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и Лаврова, дальше с вами будет разговаривать Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над I тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез. На Западе сложилось мнение, что если Россия и Запад подписывают какие-то документы, то Россия должна их выполнять, а Запад их может не придерживаться», — сказал Леонков. Волкодав против лисодава. Россия не допустит забалтывания своих требований к США и НАТО © pravda.ru

Все договорённости с Западом в результате оборачивались против России, они не преследовали интересов обоюдной безопасности, заключил эксперт.

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