Риторика Кремля является предупреждением силам на Западе о том, что после пересечения "красных линий" Россия предпримет действия по защите собственной безопасности, заявил эксперт.
«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и Лаврова, дальше с вами будет разговаривать Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над I тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез. На Западе сложилось мнение, что если Россия и Запад подписывают какие-то документы, то Россия должна их выполнять, а Запад их может не придерживаться», — сказал Леонков.
Все договорённости с Западом в результате оборачивались против России, они не преследовали интересов обоюдной безопасности, заключил эксперт.
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