МИД РФ ранее опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе. США в лице представителя Госдепартамента Джен Псаки заявили, что не готовы обсуждать с Россией положения, касающиеся НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Украину превращают в плацдарм, из которого ведется не только информационная, но и диверсионная война, а США затягивают переговоры с Россией, отметил эксперт. НАТО делают из Украины военный плацдарм для борьбы с РФ - МИД © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Все докатилось до того, что уже попахивает предвоенными временами: риторика Запада агрессивна, нам угрожают чуть ли не превентивным ядерным ударом (будто бы они не понимают, что прилетит ответный удар), диалога по форматам Россия-НАТО и Россия-Вашингтон нет. Есть только контакты между двумя президентами, которые показывают, что слова расходятся с делами», — сказал Леонков.

Россия устала вести не диалог, а монолог с самой собой. Москва предлагает реальные шаги по международной безопасности, в ответ не слыша ничего кроме угроз и пустых заверений, заключил эксперт.

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