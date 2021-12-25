Украину превращают в плацдарм, из которого ведется не только информационная, но и диверсионная война, а США затягивают переговоры с Россией, отметил эксперт.

НАТО делают из Украины военный плацдарм для борьбы с РФ - МИД
НАТО делают из Украины военный плацдарм для борьбы с РФ - МИД
© Facebook, Операція об'єднаних сил

 

«Все докатилось до того, что уже попахивает предвоенными временами: риторика Запада агрессивна, нам угрожают чуть ли не превентивным ядерным ударом (будто бы они не понимают, что прилетит ответный удар), диалога по форматам Россия-НАТО и Россия-Вашингтон нет. Есть только контакты между двумя президентами, которые показывают, что слова расходятся с делами», — сказал Леонков.

Россия устала вести не диалог, а монолог с самой собой. Москва предлагает реальные шаги по международной безопасности, в ответ не слыша ничего кроме угроз и пустых заверений, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.