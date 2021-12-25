Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России некуда отступать с учётом военных планов Запада на Украине. Это в интервью Украина.ру прокомментировал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Предложения Москвы по договорам о взаимной безопасности и сферах ответственности не являются ультиматумом, однако они были проигнорированы Западом. США не взяли на себя обязательств по невступлению Украины в НАТО и неразмещению на украинской территории войск альянса.

«Еще раз. Срок поставлен. Если они ничего не сделают до января, возможны боевые действия. Это не шутки. Они реально рассматривают поставки вооружений и ударных беспилотников. Никто не будет смотреть, как они будут реализовать хорватский сценарий. Через пару месяцев туда навалят вооружений», — сказал Абзалов. НАТО делают из Украины военный плацдарм для борьбы с РФ - МИД © Facebook, Операція об'єднаних сил

На столе у Байдена лежит переговорная позиция миллионов на 300. «Игры закончились», — заключил эксперт.

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