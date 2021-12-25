Предложения Москвы по договорам о взаимной безопасности и сферах ответственности не являются ультиматумом, однако они были проигнорированы Западом. США не взяли на себя обязательств по невступлению Украины в НАТО и неразмещению на украинской территории войск альянса.
«Еще раз. Срок поставлен. Если они ничего не сделают до января, возможны боевые действия. Это не шутки. Они реально рассматривают поставки вооружений и ударных беспилотников. Никто не будет смотреть, как они будут реализовать хорватский сценарий. Через пару месяцев туда навалят вооружений», — сказал Абзалов.
На столе у Байдена лежит переговорная позиция миллионов на 300. «Игры закончились», — заключил эксперт.
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