Певица с одесскими корнями Маша Распутина порадовала поклонников «новой» песней, перепев хит Верки Сердючки «Я иду такая вся в Dolce & Gabbana». Соответствующее видео она разместила на днях в Instagram

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«Предновогоднее выступление», — подписала ролик Распутина.

«Маша, талант — штучный товар», «Немного за фонограммой не успеваете», «Оригинал всегда лучше», «а мне кажется у Распутиной лучше получилось», «Надо же бабки зарабатывать, молодец!», «А тем не менее на дворе заканчивается 2021 год», «Только платье красивое, песня не твоя», «Андрей, ты давал право на исполнение песни госпоже Распутиной?» — отреагировали пользователи.

Маша Распутина, по паспорту Мария Агеева, стала известна публике как исполнительница «Отпустите меня в Гималаи», «Ты меня не буди» и «Роза чайная». Мать певицы — Лидия Агеева — гидрогеолог из Одессы, которая поехала в Сибирь с экспедицией, но познакомилась там с отцом будущей артистки и осталась.