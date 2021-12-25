«Я думаю, что и в Казахстане тоже не хотят идти по пути Украины. Там упоротых идиотов, которые выполняют внешние поручения, не так много. Казахстан радикально отличается от Украины тем, что Украина изначально затачивалась под выстраивания геополитического и геоэкономического проекта с упором на Запад», — указал эксперт.
Грозин отметил, что Россия пытается поставить бывшие советские республики в рамку ЕАЭС, трудно сказать, насколько ей это удастся, но российские военные аналитики моделируют ситуацию относительно того, что будет и в связи с развалившимся на куски Афганистаном, и в связи проблемами на Ближнем Востоке, и в связи с центральноазиатскими проблемами, которые год от года становятся более актуальными.
На юге складывается новый регион, который потребует серьезного практического и военного вмешательства. И в отличие от чиновников экономического блока, силовики выстроили стратегию, которая если и не решит проблему (ракетные удары проблемы не решают, а откладывают), но у нас все равно ничего нет, сетует специалист.
Это печально, но и у Казахстана в этом отношении тоже нет решения вопроса, заключил собеседник издания.
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