В России в отношении Казахстана учитывают возможные форс-мажорные обстоятельства, которые были на Украине. Другое дело, что получать на юге вторую Украину никто не хочет. Это отвлечение сил, ресурсов и это проседание внешнеполитического влияния, рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Грозин отметил, что Россия пытается поставить бывшие советские республики в рамку ЕАЭС, трудно сказать, насколько ей это удастся, но российские военные аналитики моделируют ситуацию относительно того, что будет и в связи с развалившимся на куски Афганистаном, и в связи проблемами на Ближнем Востоке, и в связи с центральноазиатскими проблемами, которые год от года становятся более актуальными.

На юге складывается новый регион, который потребует серьезного практического и военного вмешательства. И в отличие от чиновников экономического блока, силовики выстроили стратегию, которая если и не решит проблему (ракетные удары проблемы не решают, а откладывают), но у нас все равно ничего нет, сетует специалист.

Это печально, но и у Казахстана в этом отношении тоже нет решения вопроса, заключил собеседник издания.

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