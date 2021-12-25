Именно при Касыме-Жомарте Токаеве во власть в Казахстане пришли казахские нацики, которые неровно дышат к «Туркестанскому легиону» и другим не очень хорошим товарищам, которые любят Майдан и «нашу и вашу свободу». Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт отметил, что Токаев космополит, который не заморачивается всей это национал-патриотической тематикой, но националисты становятся все более и более активными, пользуясь его слабостью.

«В Казахстане это тщательно скрывают, но его папа в камерах НКВД активно склонял к сотрудничеству с советской властью всех этих национал-патриотов. Токаев просто не до конца контролирует ситуацию в стране, а бороться с нациками, имея такого папу и русскую жену, ему неудобно», — указал Грозин.

В Казахстане становится все больше казахского и всего меньше русского. И если Токаев на этом фоне будет душить националистов, значительная часть правящего класса воспримет это в качестве неприемлемой ситуации. Это вызовет определенное противодействие, а он и так висит на ниточке, которая привязана к первому президенту, заключил собеседник издания.

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