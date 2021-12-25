Пауза в российско-казахстанских отношениях, о которой все знают, но стараются не говорить, связана с тем, что в Казахстане после ухода Нурсултана Назарбаева подняли голову националистические элементы. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев остается главой Совета безопасности страны и членом Конституционного совета, а также возглавляет совет по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Эксперт пояснил, что если при Назарбаеве «вся эта свора сидела под плинтусом и вылезала только тогда, когда ей щелкали пальцами», то теперь она поднимает голову, либо Токаев делает это сознательно, либо все эти «языковые патрули» просто пользуются тем, что он не до конца контролирует власть.

«На мой взгляд, Токаев космополит, который не заморачивается всей это национал-патриотической тематикой. В Казахстане это тщательно скрывают, но его папа в камерах НКВД активно склонял к сотрудничеству с советской властью всех этих национал-патриотов. Токаев просто не до конца контролирует ситуацию в стране, а бороться с нациками, имея такого папу и русскую жену, ему неудобно», — полагает Грозин.

Пока Назарбаев жив, у него есть полномочия, и пока он похлопывает Токаева по плечу, у Токаева все хорошо, несмотря на межэтнические столкновения, взрывы на складах и энергетический кризис, а если националисты эту ниточку обрежут, все может быть совсем по-другому и Казахстан превратится во вторую Украину, заключил собеседник издания.

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