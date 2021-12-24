Президент Украины Владимир Зеленский без своего ведома стал героем одного из номеров новогоднего шоу «Вечерний квартал», рассказала в комментарии УНИАН актриса «Квартала» Елена Кравец

«Старая обида?»: Зеленского высмеяли в «Вечернем квартале» © president.gov.ua Елену Зеленскую, которые были в зале на съемках новогоднего выпуска «Квартала», привлекли к участию в одном из номеров.

«Владимир [Зеленский] немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. Драматургия была в том, чтобы он делал то, что ему говорят», — рассказала Кравец.

Новогодний выпуск «Вечернего квартала» покажут на канале «1+1» в 20:00 (21:00 мск) 31 декабря.

Ранее Кравец рассказала, что ее экс-коллега по «Кварталу-95» Зеленский с 2019 года, когда «нашел нормальную работу», то есть стал президентом Украины, с ней почти не виделся, хотя они и продолжают дружить семьями.