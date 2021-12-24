«В лагере "Артек", который теперь находится в Пуще-Водице, отпраздновали день рождения нацистского коллаборанта Михайла Омеляновича-Павленко. Дети рисовали его портрет и обсуждали подвиги "рыцаря украинского духа"», — сообщил Долинский.
Долинский привел фото письма Омеляновича-Павленко, в котором он горячо поддержал создание дивизии СС «Галичина».
На Украине в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ решили создать свой лагерь «Артек» в Пуще-Водице под Киевом на базе санаторно-курортного комплекса «Пуща Озерная».
Ранее в Киеве в честь коллаборанта Омеляновича-Павленко переименовали улицу Суворова.