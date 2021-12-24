В украинском детском лагере Артек в Пуще-Водице под Киевом отпраздновали день рождения коллаборанта нацистов Михаила Омеляна. Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook 24 декабря

«В лагере "Артек", который теперь находится в Пуще-Водице, отпраздновали день рождения нацистского коллаборанта Михайла Омеляновича-Павленко. Дети рисовали его портрет и обсуждали подвиги "рыцаря украинского духа"», — сообщил Долинский.

Захарова заявила о превращении Украины в кузницу неонацизма © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

На Украине в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ решили создать свой лагерь «Артек» в Пуще-Водице под Киевом на базе санаторно-курортного комплекса «Пуща Озерная».

Ранее в Киеве в честь коллаборанта Омеляновича-Павленко переименовали улицу Суворова.