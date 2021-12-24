Президент Украины Владимир Зеленский объявил дату нового заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщила пресс-служба ведомства 24 декабря

«Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины», — говорится в сообщении.

«Вернусь на Украину в первой половине января». Какой совет Порошенко получил от бывшего зэка © ba.org.ua Владимир Зеленский решил собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова.

Украинские СМИ сообщили 24 декабря со ссылкой на свои источники, что на заседании СНБО 29 декабря могут быть введены санкции в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене.

В частности, адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что пятого президента обвиняют по статье о финансировании терроризма с целью арестовать его активы после введения санкций.