Российское издание «Коммерсант» 24 декабря опубликовало список из 10 шагов, которые предлагал Офис президента Украины с целью урегулирования конфликта в Донбассе

По данным «Коммерсанта», украинская сторона распространила список перед заседанием ТКГ 8 декабря.

Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии изданию «Новости Донбасса» отказался подтвердить или опровергнуть существование такого списка.

В числе 10 шагов, которые предложил Киев:

1) возобновление режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению «Мер по усилению режима прекращения огня» от 22 июля 2020 года;

2) обоюдное открытие двух новых контрольных пунктов въезда-выезда («Золотое» и «Счастье») на линии разграничения и повторное открытие всех существующих КПВВ, а также продление режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников;

3) предоставление сторонами списков удерживаемых лиц для обмена до конца 2021 года;

4) возвращение к рассмотрению проекта закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины» с имплементацией «формулы Штайнмайера»;

5) обязательство Киева поднять вопрос об обеспечении доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины;

6) проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ (темы: поддержка возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года; заявления Украины и РФ о деэскалации вокруг границ Украины; содействие обмену удерживаемыми лицами; определение уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года);

7) подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президентов Украины и РФ;

8) проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины;

9) проведение саммита лидеров «нормандского формата»;

10) согласование в рамках ТКГ законов с внесением их в Верховную раду Украины:

— об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;

— об амнистии;

— о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

— о специальной (свободной) экономической зоне;

— об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Грызлов заявил об отказе Киева согласовывать статус Донбасса с ДНР и ЛНР © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Борис Грызлов пояснил, что данный перечень шагов украинская сторона в неофициальном порядке передала России в начале декабря, но не отправляла на рассмотрение непосредственно в ТКГ по Донбассу.

Грызлов отметил, что вопросы соблюдения перемирия, открытия пунктов пропуска и освобождения удерживаемых лиц зависят от воли Киева и им же блокируются.

По словам Грызлова, Киев блокирует выполнение Минских соглашений и согласование особого статуса Донбасса, а представленные 10 шагов — лишь имитация активности в урегулировании конфликта.

Следующая встреча в рамках ТКГ назначена на конец января.

Ранее президент РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь посредником в рамках нормандского формата, и Киеву необходимо обсуждать перемирие и урегулирование конфликта с представителями ЛНР и ДНР.