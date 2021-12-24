В статье, посвящённой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, издание указало, что в девяностых годах Россия «перепробовала все средства» для улучшения отношений с Западом.
«Но в конце концов они обнаружили, что США и западный мир не хотят иметь с ними хороших отношений. Всё, чего хочет Запад, — это продолжать ослаблять Россию, извлекая выгоду из распада Советского Союза», — отмечает газета.
Китаю следует извлечь выводы из «неудачного опыта Путина и России в отношениях с Западом». Проблемы Китая с западным миром на самом деле не связаны с идеологией или правами человека, считает издание.
«Они всегда связаны с мощью. Если вы — "никто", не имеющий влияния и неспособный сказать "нет", то Запад не будет заботиться о том, что вы делаете в своих странах. Но если вы сможете уравновесить их гегемонию и парировать их вторжения и запугивания, тогда вы станете злом в их пропаганде», — пишет «Global Times».
17-я ежегодная большая пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. На мероприятии присутствовали более 500 российских и иностранных журналистов.