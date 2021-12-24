Россия искренне пыталась быть дружественной по отношению к странам Запада, а в ответ получила лишь новые шаги, направленные на её ослабление. Такое мнение опубликовала 23 декабря китайская газета Global Times

В статье, посвящённой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, издание указало, что в девяностых годах Россия «перепробовала все средства» для улучшения отношений с Западом.

«Но в конце концов они обнаружили, что США и западный мир не хотят иметь с ними хороших отношений. Всё, чего хочет Запад, — это продолжать ослаблять Россию, извлекая выгоду из распада Советского Союза», — отмечает газета.

Переговоры вместо войны и мира. США хотят отвлечь Россию от Китая © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Они всегда связаны с мощью. Если вы — "никто", не имеющий влияния и неспособный сказать "нет", то Запад не будет заботиться о том, что вы делаете в своих странах. Но если вы сможете уравновесить их гегемонию и парировать их вторжения и запугивания, тогда вы станете злом в их пропаганде», — пишет «Global Times».

17-я ежегодная большая пресс-конференция президента России состоялась 23 декабря. На мероприятии присутствовали более 500 российских и иностранных журналистов.