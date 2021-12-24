Встреча с Дедом Морозом состоялась в луганском Дворце культуры имени Ленина.
«Гости из России привезли в ЛНР новогодние подарки для детей, пострадавших в ходе боевых действий, а также детей, потерявших на войне своих родных. Помимо сладостей и канцелярских наборов, дети получили подарки, о которых ранее попросили в своих письмах Деду Морозу», — говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил Деда Мороза и руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова за оказанную помощь.
Он отметил, что Россия не бросила Донбасс в 2014 году и сегодня продолжает оказывать всестороннюю поддержку жителям ЛНР и ДНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что будущее Донбасса должны определить сами жители региона.
В 2014 году власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.