«В "Эмили в Париже" показан карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны — еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть», — заявил Ткаченко.
Он пообещал, что напишет в Netflix соответствующее письмо с просьбой принять меры.
Украинка по имени Петра — новый персонаж сериала «Эмили в Париже». По задумке авторов, девушка ворует одежду в магазине, а потом вместе с подругой сбегает оттуда под крики Петры «Тікай!», а позже американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи, но та отвечает, что не может, так как ее депортируют.