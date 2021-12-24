В Министерстве культуры Украины пообещали направить письмо Netflix относительно неприемлемого образа украинки в американском сериале «Эмили в Париже». Дело в том, что авторы фильма сделали героиню-украинку нелегалкой-воровкой, что недопустимо, написал 24 декабря министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram

«В "Эмили в Париже" показан карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны — еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть», — заявил Ткаченко.

Он пообещал, что напишет в Netflix соответствующее письмо с просьбой принять меры.