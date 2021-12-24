При этом примерно каждый пятый (18%) считает, что Зеленский мог бы продлить президентство.
Большинство опрошенных — 68,5% — уверены, что путь, выбранный государством, имеет неправильный вектор. Примечательно, что всего 2 года назад так думало только 36% граждан.
Партию власти «Слуга народа», позиционирующую себя как «партия новых людей», 42,5% украинцев назвали «хуже старых», 33% опрошенных считают, что она ничем не отличается от других, а 14% уверены, что эта партия осуществляет позитивные перемены.