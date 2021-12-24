Действующему президенту Владимиру Зеленскому не стоит баллотироваться на второй срок. Такого мнения, судя по последним результатам опроса «Центра Разумкова», придерживается 67% граждан страны. Эти данные 24 декабря привел Telegram-канал KlymenkoTime

На замену котлетам по-киевски: Тищенко изобрел свои митболы © Скриншот видео 24 Канал/YouTube

Большинство опрошенных — 68,5% — уверены, что путь, выбранный государством, имеет неправильный вектор. Примечательно, что всего 2 года назад так думало только 36% граждан.

Партию власти «Слуга народа», позиционирующую себя как «партия новых людей», 42,5% украинцев назвали «хуже старых», 33% опрошенных считают, что она ничем не отличается от других, а 14% уверены, что эта партия осуществляет позитивные перемены.