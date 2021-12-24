СБУ завела дело против встретившегося с Лукашенко депутата
СБУ завела дело против встретившегося с Лукашенко депутата
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«Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности», — сообщила пресс-служба СБУ.

Ранее Шевченко в своем Facebook заявил, что против него завели дело по обвинению в государственной измене. Он пояснил, что это связано с его стремлением наладить отношения с Белоруссией.

а цель украинских властей — устранить его как конкурента.

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Депутата Рады Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа» после встречи в апреле 2021 года в Минске с Александром Лукашенко.

Ранее, после встречи в апреле 2021 года в Минске с Лукашенко, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа».

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