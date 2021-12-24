В пресс-службе СБУ опровергли уголовное преследование депутата Верховной Рады Евгения Шевченко из-за поездок к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает «РБК-Украина» 24 декабря

СБУ завела дело против встретившегося с Лукашенко депутата © president.gov.by сообщила пресс-служба СБУ.

Ранее Шевченко в своем Facebook заявил, что против него завели дело по обвинению в государственной измене. Он пояснил, что это связано с его стремлением наладить отношения с Белоруссией.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211224/1032958175.html а цель украинских властей — устранить его как конкурента.

Депутата Рады Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа» после встречи в апреле 2021 года в Минске с Александром Лукашенко.