Многие китайцы восхищаются решительностью президента РФ Владимира Путина в вопросе защиты национальных интересов России, и требуют действовать в том же духе. Об этом сообщается в опубликованной 23 декабря статье в пекинской газете Global Times

На пресс-конференции, приуроченной к окончанию года, российский лидер раскритиковал «наглую ложь Запада» и подчеркнул, что его страну вынудили к принятию жёстких решений на фоне резкого роста напряженности с Западом из-за Украины, отмечает издание.

Оно указало, что у Пекина имеются похожие проблемы с США в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе.

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России, поскольку вооруженные силы США также… угрожают суверенитету и безопасности Китая, и многие [китайские] пользователи интернета надеются, что Китай может быть таким же жёстким, как Россия, по отношению к Соединённым Штатам», — сообщает китайская газета.

Однако дипломатия в российском стиле является уникальной для этой страны, а Китаю следует придерживаться собственной линии, считает Global Times. Евгений Сингатулин: Китай видит свое процветание в благополучии соседей © предоставлено Евгением Сингатулиным

Газета добавляет, что проблемы России на её западных границах имеют для неё такую важность по причине небольшого расстояния от них до столицы страны.

Поэтому Россия вынуждена вести «жёсткую и прямолинейную» политику, указывает издание.

Ранее, выступая на своей ежегодной большой пресс-конференции, Путин, в частности, заявил, что Соединённым Штатам необходимо осознать, что им не удастся сдержать развитие Китая.