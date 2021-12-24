На замену котлетам по-киевски: Тищенко изобрел свои митболы

Депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко, предложивший называть котлеты по-украински митболами, отреагировал на критику в свой адрес с помощью рецепта своего авторского митбола. Соответствующий пост он разместил в Telegram 24 декабря

«Дорогие друзья! Наблюдая резонанс, связанный с темой "митболов", я, с помощью лучших поваров Киева, разработал новый рецепт народного митбола. Название "по-киевски" уже занято, поэтому назову привычно для себя — "митбол по-оболонски"», — написал Тищенко и предложил подписчикам рецепт.

Кулинарный бой: Томенко «сцепился» с Тищенко из-за котлет по-киевски © commons.wikimedia.org, Giles Thomas

В версии Тищенко митболы должны подаваться с соусом, который готовится из лука, чеснока, помидоров, куриного бульона и пряных трав.

Несколько дней назад депутат Тищенко предложил «ввести новые тренды» и называть котлеты по-киевски украинским словом митболы. Идея понравилась не всем, например, экс-парламентарий Николай Томенко вступился за честь котлет по-киевски, напомнив, что это блюдо не только исторически важно (известно с 19 века), но и является визитной карточкой украинской столицы.