На замену котлетам по-киевски: Тищенко изобрел свои митболы

«Дорогие друзья! Наблюдая резонанс, связанный с темой "митболов", я, с помощью лучших поваров Киева, разработал новый рецепт народного митбола. Название "по-киевски" уже занято, поэтому назову привычно для себя — "митбол по-оболонски"», — написал Тищенко и предложил подписчикам рецепт.
Политик предлагает добавить в пропущенное через мясорубку мясо соль, перец, петрушку и яйцо и сформировать из получившейся массы шарики размером с перепелиное яйцо. Потом все это нужно обвалять в панировке и отправить в духовку.
В версии Тищенко митболы должны подаваться с соусом, который готовится из лука, чеснока, помидоров, куриного бульона и пряных трав.
Несколько дней назад депутат Тищенко предложил «ввести новые тренды» и называть котлеты по-киевски украинским словом митболы. Идея понравилась не всем, например, экс-парламентарий Николай Томенко вступился за честь котлет по-киевски, напомнив, что это блюдо не только исторически важно (известно с 19 века), но и является визитной карточкой украинской столицы.