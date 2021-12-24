Почти половина (49,2%) опрошенных украинцев считает реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Об этом говорят итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 24 декабря

Опрос провели 13-16 декабря 2021 года. В нем участвовали 1203 украинца. Опрашивали жителей подконтрольных Украине территорий.

Согласно опросу, 49,2% украинцев считают реальной угрозу «вторжения России» на территорию Украины зимой-весной 2022 года. Считают, что вторжения не будет – 41,4%.

Большинство респондентов (57,8%) назвали недостаточными дипломатические и оборонительные усилия Киева по предотвращению вторжения России.

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