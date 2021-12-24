Опрос провели 13-16 декабря 2021 года. В нем участвовали 1203 украинца. Опрашивали жителей подконтрольных Украине территорий.
Согласно опросу, 49,2% украинцев считают реальной угрозу «вторжения России» на территорию Украины зимой-весной 2022 года. Считают, что вторжения не будет – 41,4%.
Большинство респондентов (57,8%) назвали недостаточными дипломатические и оборонительные усилия Киева по предотвращению вторжения России.
По мнению 39,2% респондентов, принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины. 29,2% заявили, что это усилило бы безопасность Украины.
Ранее на Украине утвердили приказ о постановке женщин целого ряда профессий на воинский учет.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится нападать ни одну страну.