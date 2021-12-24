Порошенко назвал сумасшествием обвинения в свой адрес.
«Я пятый президент государства и вы должны перед тем, как что-то провозглашать, иметь убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнёров. Я приеду, поговорим», — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко предъявили подозрение в госизмене и содействии террористическим организациям из-за закупки угля в 2014-2015 годах в ЛДНР.
Порошенко, в свою очередь подал в суд иск против президента Украины Владимира Зеленского. Экс-президент потребовал обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук якобы вел с властями РФ и представителями ЛДНР.