«Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеления фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма… Украина просто стала кузницей боевиков, в основе идеологии которой как раз идеология неонацизма», — отметила Захарова.
Она напомнила, что пример развития фашистской идеологии в Германии ХХ века показывает, насколько опасно не замечать, а тем более поощрять подобные тенденции в государстве.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия ожидает от мирового сообщества адекватной оценки действий властей Украины.
В День освобождения Украины от фашистских захватчиков президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль заявили, что нацистских оккупантов с территории Украины выгнала антигитлеровская коалиция, и не упомянули Красную армию.
По закону о декоммунизации коммунистическую символику на Украине приравняли к нацистской. При этом уголовному преследованию, как правило, подвергаются украинцы, рискнувшие надеть вещь с советской символикой или, например, георгиевскую ленточку.