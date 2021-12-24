Россия призывает мировое сообщество не допустить повторения ошибок ХХ века и не поощрять попытки Украины переписать историю. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 24 декабря, передает РИА Новости

«Курс Киева на фальсификацию и переписывание истории, обеления фашизма фактически превратил страну в рассадник неонацизма… Украина просто стала кузницей боевиков, в основе идеологии которой как раз идеология неонацизма», — отметила Захарова.

«Героям — память». День освобождения Украины от нацистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Представитель МИД подчеркнула, что Россия ожидает от мирового сообщества адекватной оценки действий властей Украины.

В День освобождения Украины от фашистских захватчиков президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль заявили, что нацистских оккупантов с территории Украины выгнала антигитлеровская коалиция, и не упомянули Красную армию.

По закону о декоммунизации коммунистическую символику на Украине приравняли к нацистской. При этом уголовному преследованию, как правило, подвергаются украинцы, рискнувшие надеть вещь с советской символикой или, например, георгиевскую ленточку.