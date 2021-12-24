Украинский астролог Влад Росс, заверивший, что «Украина стоит на пороге ядерной войны», 24 декабря прокомментировал традицию загадывать желания за новогодним столом, передает УНИАН

«В новогоднюю ночь важно не злоупотреблять алкоголем, иначе никакие ваши желания не исполнятся. Это все будет иллюзия. Если вы хотите, чтобы исполнилось ваше сокровенное желание, то вам лучше всего провести новогоднюю ночь в одиночестве, со свечами», — сказал Росс.

В этом же интервью он заверил, что Украина стоит на пороге ядерной войны. А ранее астролог предсказывал, что будущий год принесет потопы, катастрофы и падение астероида.