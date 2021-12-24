В ходе интервью ему напомнили о новогодней традиции писать на листочке желания, сжигать его, бросать в бокал с шампанским и выпивать под бой курантов, и уточнили: действительно ли эта традиция способствует исполнению желаний.
«В новогоднюю ночь важно не злоупотреблять алкоголем, иначе никакие ваши желания не исполнятся. Это все будет иллюзия. Если вы хотите, чтобы исполнилось ваше сокровенное желание, то вам лучше всего провести новогоднюю ночь в одиночестве, со свечами», — сказал Росс.
В этом же интервью он заверил, что Украина стоит на пороге ядерной войны. А ранее астролог предсказывал, что будущий год принесет потопы, катастрофы и падение астероида.