«Одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы решили придать ее образу самые распространенные в фильмах стереотипы об украинце. Один среди которых, что украинцы — воры», — пересказала сюжет одна из украинских зрительниц.
При этом события серии развиваются таким образом, что украинская девушка учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина, откуда обе сбегают под крики Петры «Тікай!», а позже американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи, но та отвечает, что не может, так как ее депортируют. Свое возмущение работой Netflix оставили и еще несколько десятков возмущенных граждан.
«Оскорбительная гадость. Вы возмутили всю страну», «Планировала смотреть, но не буду. Насмотрятся иностранцы такого, а потом будут волноваться, у них ли ничего не украли украинцы в компании. Как же унизительно», «Возмущена унизительной иллюстрацией украинской девушки из Киева, ворующей вещи в магазинах!!! Это полное пренебрежение и создание негативного образа! Как не стыдно!»,
«Очень унизительно и досадно, что украинцев и украинок воспринимают такими в странах, на которые мы равняемся! Но более унизительно то, что мы украинцы, это толеруем!», «Это частая история, когда у негативного персонажа в кино есть национальность. Лазло Гоголак в "9 ярдов" — венгр, в "Заложнице" — албанские банды. Про стереотипность русских вообще молчу. Но Вы чего ведете себя как неуверенные в себе и ущербные? Вы реально думаете, что именно этот фильм формирует восприятие украинцев в мире, а не наше поведение, сила нашей экономики и позиция во внешней политике???», — написали люди.
В начале декабря был обнародован трейлер еще одного фильма с героями-украинцами. Речь про «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи. Главную роль исполняет Джейсон Стэйтем, по сюжету он должен будет спасти человечество, внедрившись в украинскую банду.