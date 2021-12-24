Во втором сезоне американского сериала «Эмили в Париже» появился новый персонаж - украинка, находящаяся в стране нелегально к тому же ворующая вещи в магазине. Ссылка на серию фильма появилась на днях на странице Netflix в Instagram

«Одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. Авторы решили придать ее образу самые распространенные в фильмах стереотипы об украинце. Один среди которых, что украинцы — воры», — пересказала сюжет одна из украинских зрительниц.

«Оскорбительная гадость. Вы возмутили всю страну», «Планировала смотреть, но не буду. Насмотрятся иностранцы такого, а потом будут волноваться, у них ли ничего не украли украинцы в компании. Как же унизительно», «Возмущена унизительной иллюстрацией украинской девушки из Киева, ворующей вещи в магазинах!!! Это полное пренебрежение и создание негативного образа! Как не стыдно!»,

«Очень унизительно и досадно, что украинцев и украинок воспринимают такими в странах, на которые мы равняемся! Но более унизительно то, что мы украинцы, это толеруем!», «Это частая история, когда у негативного персонажа в кино есть национальность. Лазло Гоголак в "9 ярдов" — венгр, в "Заложнице" — албанские банды. Про стереотипность русских вообще молчу. Но Вы чего ведете себя как неуверенные в себе и ущербные? Вы реально думаете, что именно этот фильм формирует восприятие украинцев в мире, а не наше поведение, сила нашей экономики и позиция во внешней политике???», — написали люди.

В начале декабря был обнародован трейлер еще одного фильма с героями-украинцами. Речь про «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи. Главную роль исполняет Джейсон Стэйтем, по сюжету он должен будет спасти человечество, внедрившись в украинскую банду.