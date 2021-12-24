Власти Украины увеличили оборонный бюджет страны и анонсировали закупку наступательного вооружения, отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге 24 декабря, передает РИА Новости

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — сказала Захарова.

Киев пожаловался Западу на отсутствие наступательного оружия © Y27 / wikimedia.org Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 млрд долларов, и власти Украины могут их направить «на войну со своими гражданами».

Захарова отметила, что США и их союзники по НАТО не только снабжают Украину оружием, но и направляют в страну своих инструкторов, и все это на фоне заявлений о «вторжении на Украину РФ» и необходимости соблюдать Минские соглашения.

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.

Кремль неоднократно призывал страны НАТО не поставлять летальное оружие Украине, поскольку это подталкивает ее к силовому разрешению конфликта в Донбассе.