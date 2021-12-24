«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — сказала Захарова.
Представитель МИД напомнила, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 млрд долларов, и власти Украины могут их направить «на войну со своими гражданами».
Захарова отметила, что США и их союзники по НАТО не только снабжают Украину оружием, но и направляют в страну своих инструкторов, и все это на фоне заявлений о «вторжении на Украину РФ» и необходимости соблюдать Минские соглашения.
«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.
Кремль неоднократно призывал страны НАТО не поставлять летальное оружие Украине, поскольку это подталкивает ее к силовому разрешению конфликта в Донбассе.