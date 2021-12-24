Запад не реагирует на поток мигрантов, поступающий в страны ЕС с территории Украины, а обвиняет во всех грехах Минск, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук 24 декабря

Украинские пограничники отреагировали на видео с расстрелом мигрантов © president.gov.ua

Он заявил, что Белоруссия стала жертвой западной политики.

«Кроме того, через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует», — отметил Полищук.

По словам российского дипломата, несмотря на то, что Белоруссия максимально гуманно обращается с беженцами, ее и за это наказывают, а Польше жесткое обращение с мигрантами у границ сходит с рук.

Запад обвиняет Белоруссию в создании миграционного кризиса. Минск отрицает обвинения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада «на это нет ни денег, ни сил».

Ранее власти Польши решили установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.