Представитель МИД обратил внимание, что за дестабилизацию Ближнего Востока и Северной Африки ответственны страны Запада и их политика по «экспорту демократии».
Он заявил, что Белоруссия стала жертвой западной политики.
«Кроме того, через Белоруссию в ЕС идет менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует», — отметил Полищук.
По словам российского дипломата, несмотря на то, что Белоруссия максимально гуманно обращается с беженцами, ее и за это наказывают, а Польше жесткое обращение с мигрантами у границ сходит с рук.
Запад обвиняет Белоруссию в создании миграционного кризиса. Минск отрицает обвинения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада «на это нет ни денег, ни сил».
Ранее власти Польши решили установить забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.